¡"El Patrón” ya está CANSADO de ser peón en La Granja VIP! “Hasta la madre del granero”

Alberto del Río "El Patrón" aceptó en el huerto de La Granja VIP que ya está cansado de ser peón por el intenso trabajo y por todas las incomodidades que tiene este rol: ¡dormir en el granero y el baño son los dos aspectos que más le desagradaron al luchador profesional!

¿Por qué "El Patrón" ya no quiere ser peón en La Granja VIP?

La noche de este sábado, "El Patrón" salió con Kike Mayagoitia a cubrir los cultivos del huerto de La Granja VIP para protegerlos del frío y, de paso, aprovechó para quejarse de todas las incomodidades que sufrió en esta semana que le tocó ser peón.

"Ahora sí ya estoy hasta la madre del granero: que entrar, que salir y que el baño... estos dos días con la comida entre las hamburguesas y la fiesta no me quedó de otra que usar ese p1nch3 baño y... ¡qué horror!", se quejó el luchador.

Para "El Patrón", los baños con agua fría, las bajas temperaturas y el estiércol de los animales no es tan terrible como el hecho de dormir en una cama pequeña de paja sin colchón... ¡la incomodidad es tanta que hasta le regresó el dolor de espalda que ya había dejado de sufrir!

Al final, Kike Mayagoitia se solidarizó con "El Patrón" y se unió a la campaña para ayudarle a pedir votos ya que él es uno de los nominados de la semana:

"No estoy para contarles pero el tema del granero es terrible, que él esté ahí adentro depende sólo de ustedes, entonces voten por favor", pidió Kike... ¡recuerda, las votaciones aún están abiertas y puedes salvar a tu favorito con tus 10 votos diarios! Sólo haz click acá y participa.

