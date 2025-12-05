¡Adiós, sonrisa! SALVACIÓN de Kim Shantal CONGELA a Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori en La Granja VIP

Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori ya habían contemplado todos los escenarios posibles si Alfredo Adame o Fabiola Campomanes ganaban el Duelo de Salvación de La Granja VIP... ¡nunca se imaginaron o quisieron imaginar que Kim Shantal sería la triunfadora, un inesperado giro que literalmente los desmoronó!

¿Qué reacciones hubo en La Granja VIP con la salvación de Kim Shantal?

Kim Shantal sudó, sufrió y se agotó, pero logró superar el Duelo de Salvación que la puso al límite junto con Alfredo Adame y Fabiola Campomanes... ¡ahora la influencer está libre de la nominación y, además, tiene el poder más temido de La Granja VIP: el de la Traición!

A lo largo de este jueves, el bloque de Eleazar Gómez, Sergio Mayer Mori, Fabiola Campomanes y Alfredo Adame se la pasaron estudiando todos los escenarios posibles: ya fuera el "Golden boy" o Fabiola, quien ganara tenía la tarea de subir a La Bea a la placa de nominados ... ¡sin embargo, esta estrategia se hizo polvo!

A voz de Adal Ramones, Kim Shantal entró a la sala de La Granja VIP como la granjera salvada de la semana 8, y aunque sus amigos del Team Cacaraqueo se levantaron de inmediato para abrazarla, Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori se quedaron sentados con una expresión de seriedad en la cara que dijo más que mil palabras.

Con este giro inesperado de los acontecimientos, seguramente el Team Muro tendrá que reformular sus estrategias mientras se mantiene a la expectativa de la jugada de Kim Shantal en el Viernes de Doble Traición... ¡Adame y Fabiola Campomanes realmente se esforzaron, pero la suerte no estuvo de su lado!

Luego del Duelo de Salvación, Didi Food consintió a todos los granjeros con una rica cena de sushi para recargar energías, por lo que de momento los chismes y especulaciones se pusieron en pausa... ¡habrá que ver qué pasa en las siguientes horas!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: