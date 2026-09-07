La Granja VIP segunda temporada: Dónde puedo ver el estreno EN VIVO hoy domingo 6 de septiembre de 2026, a los nuevos participantes; gratis, online, horario, reparto, cuánto dura y cuándo inicia el reality

¡La espera terminó! Este domingo 06 de septiembre se llevará a cabo el gran estreno de La Granja VIP Segunda Temporada, el cual dará inicio en punto de las 8:00 pm, tiempo del centro de la Ciudad de México, mismo que podrás ver a través de la señal televisiva de Azteca UNO, sin embargo aquí encontrarás la cobertura completamente gratis y en vivo además de que previo al estreno te estaremos compartiendo información muy valiosa. Por otro lado, en cuando inicie La Granja VIP te iremos compartiendo minuto a minuto qué es lo que está sucediendo para que seas el primero en enterarte de cada sorpresa que tendrá esta increíble noche.

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La Granja VIP Segunda Temporada: Transmisión GRATIS y EN VIVO por Azteca UNO No te pierdas el minuto a minuto de lo que ocurre previo y durante el estreno de La Granja VIP Segunda Temporada este domingo 06 de septiembre de 2026.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Qué pasa cada día en el reality?

Algo que el público debe saber es que cada día dentro de La Granja VIP Segunda Temporada se vivirán ciertas actividades muy precisas. Por ejemplo, el día Lunes se elegirá al “Capataz”, quien tendrá inmunidad dentro de La Granja, además de que tendrá ciertas responsabilidades y autoridad. El Martes se llevará la “Nominación”; este día el Capataz elegirá a un Granjero y un Peón para que se enfrenten, el que pierda quedará nominado. El Miércoles será de “Nominación” ya que los Granjeros nominarán a un compañero y quien acumule más votos; como su nombre lo indica, quedará nominado.

El día Jueves será la “Asamblea” , este día los nominados se enfrentarán en un reto para tener la posibilidad de salir de la lista y seguir permaneciendo en el reality. Por su parte, el Viernes será la “Traición”, en este día el Granjero o Granjero que haya ganado en la Asamblea podrá salvar a una persona que se encuentre nominada, pero en su lugar deberá colocar a alguien más. Finalmente los Domingos serán de Gala; este día se llevará a cabo la “Eliminación”; es decir, un Granjero quedará eliminado, sin embargo el público podrá emitir su voto para poder salvar a su Granjero favorito.

