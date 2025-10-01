Alfredo Adame presume en un establo real que ya está listo para trabajar en La Granja VIP.

Alfredo Adame, el granjero más controvertido de La Granja VIP , enloqueció a su millón de seguidores de Instagram con la publicación de un video en el que demostró, en un establo de verdad, que él está dispuesto a cualquier prueba con tal de llegar a la final: ¡hizo de todo, desde ordeñar una vaca hasta cargar fardos de paja!

¿Cómo fue la experiencia de Alfredo Adame en un establo real?

Para Alfredo Adame, La Granja VIP no es una oportunidad para viralizarse o ganar popularidad en la farándula: es toda una experiencia de trabajo y competencia a la que llegará totalmente preparado y, por ello, llegó a un sitio llamado Rancho Mágico con los vaqueros y las botas ¡bien puestas para todo!

Al igual que Alberto del Río “El Patrón”, Alfredo Adame es una persona muy competitiva y por eso quiso llegar bien preparado a La Granja VIP para que no hubiera “sorpresitas” al momento de las pesadas labores campiranas.

“Sé que me la voy a pasar muy bien porque yo quiero llegar bien preparado a La Granja, la quiero ganar y no quiero dejar nada a la ligera”, declaró Adame antes de ponerse a trabajar.

Acompañado de Florencio, un trabajador de Rancho Mágico, Alfredo Adame alimentó al ganado, recogió estiércol con una pala, movió fardos de paja, limpió el corral, ordeñó una vaca y hasta se inició en la elaboración de quesos con mucho éxito y sin miedo a ensuciarse... ¡qué tal!

Con esta publicación, Alfredo Adame quiso presumir su experiencia en el cuidado de los animalitos pero también disparó el furor entre el fandom que ahora está unido bajo el lema “Adame es mi gallo” : el video hasta ahora tiene 251 Me Gusta y comentarios como los siguientes:

“Mi granjero favorito”

“Eres el mejor siempre”

“Mi abuelito chulo, estoy orgullosa de ti”

“El rey de La Granja VIP aunque les duela”

“Esperando el día de inicio el 12 de Octubre, éxito y total apoyo!”

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

Como vez, al menos Alfredo Adame ya está más que listo para embarcarse en La Granja VIP, una aventura que promete causar sensación en la TV mexicana y que arrancará el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas ni un minuto de las transmisiones 24/7 en Disney+!