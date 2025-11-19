¡Nuevo roce con Alfredo Adame por las guardias en La Granja VIP! Sergio Mayer Mori explota

Alfredo Adame se impuso con todo a las órdenes de Fabiola Campomanes , la Capataz de la sexta semana de La Granja VIP, y se negó a quedarse de guardia la madrugada de este martes a pesar de que ella le asignó esta tarea: ¡alegó motivos médicos y Sergio Mayer Mori no soportó esta actitud!

¿Qué pasó con Alfredo Adame y Fabiola Campomanes en La Granja VIP?

La noche de este martes, Fabiola Campomanes aprovechó uno de los recesos de la Gala de La Granja VIP para asignar las agotadoras guardias que absolutamente todas las celebridades deben cumplir en el establo ahora que la vaca Jacinta podría dar a luz de un momento a otro ... ¡el momento tenso llegó cuando le quiso dar órdenes a Alfredo Adame y él no las acató!

"Alfredo, no has ido (a las guardias), tienes que ir hoy y el viernes", ordenó Fabiola Campomanes.

"No porque estoy incapacitado por lo de mi diente, tengo un problemón en mi diente terrible, me tienen que dar mi pastilla y tirarme a dormir, ya mañana viene mi dentista a verme", explicó el llamado "Golden boy".

A ningún granjero le cayó bien la actitud de Alfredo Adame ya que fue considerada grosera , y aunque Fabiola Campomanes se mostró comprensiva con el problema de su compañero el ambiente de incomodidad fue el dominante.

"Están jodiendo con que vaya, vaya y vaya, pero voy a ir el viernes y el sábado, dos días seguidos si quieren", explicó Adame.

Quién más resultó molesto con este incidente fue Sergio Mayer Mori, quien aprovechó una ausencia del "Golden boy" para lanzarse contra él... ¡no le perdonó nada!

"Que se ch1ngu3, todos tenemos dolor de espalda, todos estamos cansados (…) siempre te van a poner peros, y para que te hable así... no, pobre c4br0n, a todo el mundo le da pena ese wey porque tiene 157 años pero es un c4br0n, es un pasadito de v3rg4", consideró Mayer Mori.

¿Esta actitud de Alfredo Adame será determinante para que sea nominado en la Asamblea de mañana miércoles? ¡Todo podría ocurrir en La Granja VIP!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: