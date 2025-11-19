Eleazar Gómez y Alfredo Adame extrañan a Manola Díez en La Granja VIP: “Era chido tenerla”

Eleazar Gómez y Alfredo Adame aprovecharon un momento a solas en el establo de La Granja VIP para reflexionar acerca del papel que Manola Díez tuvo en la competencia ... ¡la actriz sí era explosiva y de armas tomar, pero también sabía sacar buen contenido y eso fue algo que ambos granjeros reconocieron!

¿Qué dijeron Eleazar Gómez y Alfredo Adame de Manola Díez?

La tarde de este martes luego de la clase de yoga que todos tomaron con la Capataz Fabiola Campomanes, Eleazar Gómez y Alfredo Adame fueron al establo de La Granja VIP para preparar la cama de las vacas y fue ahí donde aceptaron que la ausencia de Manola Díez sí se siente bastante.

"Manolita, si estás viendo esto, se te extraña... querida, la carnalita: a mí sí me hubiera gustado que se quedara, la verdad, era chido tenerla aquí la neta", reconoció Eleazar Gómez.

Alfredo Adame, por su parte , resaltó la facilidad que tuvo Manola Díez para dar show y contenido a pesar de su carácter explosivo que la metió en varios aprietos a lo largo de la competencia: "Para mí, da más contenido y más show Manola que cualquier otra persona", consideró.

Ambos granjeros quedaron de acuerdo en que Manola fue víctima de una serie de traiciones que acabaron por afectarla: "También ella, al igual que a nosotros, durante las nominaciones no dejaban de dispararle, y por la espalda también, al final todos la nominaron igual", expresó Gómez.

Como recordarás, Manola Díez no perdonó los constantes roces que tuvo con Kim Shantal a lo largo de la competencia y la afectó con el temible Legado : ¡la influencer está nominada como consecuencia de esto!

