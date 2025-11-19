Eleazar Gómez y Alfredo Adame extrañan a Manola Díez en La Granja VIP: “Era chido tenerla”
Los granjeros reflexionaron acerca del papel que su compañera tuvo en el reality
Eleazar Gómez y Alfredo Adame aprovecharon un momento a solas en el establo de La Granja VIP para reflexionar acerca del papel que Manola Díez tuvo en la competencia... ¡la actriz sí era explosiva y de armas tomar, pero también sabía sacar buen contenido y eso fue algo que ambos granjeros reconocieron!
¿Qué dijeron Eleazar Gómez y Alfredo Adame de Manola Díez?
La tarde de este martes luego de la clase de yoga que todos tomaron con la Capataz Fabiola Campomanes, Eleazar Gómez y Alfredo Adame fueron al establo de La Granja VIP para preparar la cama de las vacas y fue ahí donde aceptaron que la ausencia de Manola Díez sí se siente bastante.
"Manolita, si estás viendo esto, se te extraña... querida, la carnalita: a mí sí me hubiera gustado que se quedara, la verdad, era chido tenerla aquí la neta", reconoció Eleazar Gómez.
Alfredo Adame, por su parte, resaltó la facilidad que tuvo Manola Díez para dar show y contenido a pesar de su carácter explosivo que la metió en varios aprietos a lo largo de la competencia: "Para mí, da más contenido y más show Manola que cualquier otra persona", consideró.
Ambos granjeros quedaron de acuerdo en que Manola fue víctima de una serie de traiciones que acabaron por afectarla: "También ella, al igual que a nosotros, durante las nominaciones no dejaban de dispararle, y por la espalda también, al final todos la nominaron igual", expresó Gómez.
Como recordarás, Manola Díez no perdonó los constantes roces que tuvo con Kim Shantal a lo largo de la competencia y la afectó con el temible Legado: ¡la influencer está nominada como consecuencia de esto!
