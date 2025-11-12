La Granja VIP: ¿quién conspira contra quién? Así van las alianzas y estrategias a un mes del reality

Al cumplirse un mes del estreno de La Granja VIP —el reality show de TV Azteca que ha revolucionado la televisión mexicana—, el juego ha entrado en una nueva etapa. Con cuatro eliminados, una renuncia inesperada y múltiples alianzas en evolución, las estrategias se han vuelto más evidentes y los bandos, más marcados. Aquí te explicamos quién va con quién, quién se enfrenta a quién y cuáles son los movimientos clave que podrían definir las próximas eliminaciones.

Eliminados de La Granja VIP en el primer mes

Desde su estreno el 12 de octubre de 2025, La Granja VIP ha visto partir a cinco de sus 16 celebridades iniciales:



Carolina Ross (1.ª eliminada): fue la primera en abandonar la competencia tras solo 8 días. Tuvo un shippeo con el tres veces Capataz, Sergio Mayer Mori.

(1.ª eliminada): fue la primera en abandonar la competencia tras solo 8 días. Tuvo un shippeo con el tres veces Capataz, Sergio Mayer Mori. Sandra Itzel (2.ª eliminada): Su salida fue muy polémica y provocó enfrentamientos de Eleazar Gómez con varios granjeros y el rompimiento de la alianza de Alfredo Adame y Manola Díez.

(2.ª eliminada): Su salida fue muy polémica y provocó enfrentamientos de Eleazar Gómez con varios granjeros y el rompimiento de la alianza de Alfredo Adame y Manola Díez. Omar “Omahi” Maldonado (3.º eliminado): fue una baja importante para El Patrón y Kike Mayagoitia, aunque muchos lo criticaron por no trabajar lo suficiente, a la par que otros granjeros.

(3.º eliminado): fue una baja importante para El Patrón y Kike Mayagoitia, aunque muchos lo criticaron por no trabajar lo suficiente, a la par que otros granjeros. “Jawy” Méndez (4.º eliminado): Su salida marcó el final de una de las amistades más visibles del reality, con Manola y Kim Shantal.

(4.º eliminado): Su salida marcó el final de una de las amistades más visibles del reality, con Manola y Kim Shantal. Lolita Cortés (abandonó): la icónica actriz de teatro musical y jueza de La Academia decidió retirarse por motivos personales relacionados con su salud mental.

¿Cómo se han formado los bandos en La Granja VIP?

A lo largo de estas semanas, La Granja VIP ha evolucionado de un espacio de convivencia a un campo estratégico lleno de juegos sociales, complicidades, confrontaciones y bloqueos. Los granjeros han delineado sus alianzas —algunas por conveniencia, otras por afinidad— dando lugar a cuatro grandes núcleos de poder.

El eje Eleazar-Adame

Representa uno de los bloques más polémicos y polarizantes dentro de La Granja VIP.



Eleazar Gómez , quien suma el mayor número de nominaciones hasta ahora, ha tenido roces con la mayoría de sus compañeros. Pese a las tensiones, ha logrado mantenerse en competencia.

, quien suma el mayor número de nominaciones hasta ahora, ha tenido roces con la mayoría de sus compañeros. Pese a las tensiones, ha logrado mantenerse en competencia. Alfredo Adame, el veterano actor y conductor, se ha convertido en su principal aliado. Ambos intentan consolidar un bloque de poder que les permita sobrevivir a las nominaciones y asambleas, especialmente tras ser blanco de críticas constantes. Mantiene una buena relación con Kim Shantal.

Actualmente, buscan integrar a Manola Díez a su estrategia, aunque esto parece complicado: Manola ha tenido varios enfrentamientos con Adame y su postura es incierta. Hasta ahora, ha optado por una estrategia individual bajo el lema “seguir la carroza”, manteniéndose ambigua y flexible ante los cambios.

¿Quiénes integran “La Familia” y por qué se llaman así?

Otro bloque clave en La Granja VIP es el autodenominado “La Familia”, compuesto principalmente por:



Kike Mayagoitia , actual capataz.

, actual capataz. Alberto Del Río “El Patrón”

Sergio Mayer Mori

Este grupo ha sido blanco de críticas por parte del eje Adame-Eleazar. La confusión sobre el nombre La Familia surgió cuando Lis Vega y Fabiola Campomanes creyeron en los primeros días que se estaba gestando una conspiración tipo mafia contra ellas. A pesar de esa interpretación inicial, algunos miembros del bloque han adoptado ese nombre en tono irónico.

El “cacaraqueo”: La Bea, Teo y Kim

Un grupo que combina humor, estilo y estrategia es el que encabezan Teo (César Doroteo), La Bea (Tania González) y Kimberly Shantal. Este trío no solamente es responsable de levantar el ánimo de la granja con su show de entrevistas interno llamado “El Cacaraqueo”, sino que además se ha convertido el maquilladero en el centro social del corral.

Incluso los granjeros menos sociables, como Sergio Mayer Mori, han terminado participando en sus rutinas de maquillaje y cambios de look. Su poder es suave, pero efectivo: en varios momentos ha dominado y generado contenido viral desde dentro.

Las mamis o las tías: Fabiola Campomanes y Lis Vega

Aunque ambas mantienen vínculos con miembros clave como El Patrón o Sergio Mayer, tanto Lis Vega como Fabiola Campomanes han declarado que “juegan solas”.

En el caso de Fabiola, la situación es especialmente estratégica: ha sido tentada por el grupo de Adame para unirse a su bloque, pero no ha dado un paso definitivo. Su popularidad dentro de la granja también se debe a su rol como Master Chef, ya que es reconocida como la mejor cocinera del reality. Su comida ha sido motivo de treguas y reconciliaciones entre rivales.

Lis, por su parte, ha logrado conservar una posición de respeto y cercanía sin entrar de lleno en las disputas. Es una de las consentidas del Patrón, quien cariñosamente la llama su comadre.

¿Qué rol juega Manola Díez?

La actriz Manola Díez sufrió un golpe emocional fuerte tras perder en un solo fin de semana a sus dos aliados más cercanos: Lolita Cortés, quien abandonó la competencia, y Jawy Méndez, quien fue eliminado.

Desde entonces, Manola ha evitado comprometerse con algún bando específico, repitiendo que su estrategia es “seguir la carroza”. Su forma de juego desconcierta tanto a aliados como a rivales, y su futuro dentro de La Granja VIP dependerá en gran medida de cómo se incline en las próximas semanas.

¿Quién será el próximo en abandonar la granja? ¿Habrá nuevas traiciones? ¿Podrá algún granjero jugar en solitario hasta el final?

Solo el cacaraqueo y el corral lo saben.

No te pierdas La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. La experiencia completa está disponible 24/7 en Disney+.