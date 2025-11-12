¿Se derrumba el plan de Eleazar y Adame en La Granja VIP? Fabiola respondió con fuerza a su alianza: “Yo juego sola”

Las tensiones siguen subiendo en La Granja VIP y esta semana quedó claro que no todos están dispuestos a seguir el mismo juego. Aunque algunos ya comenzaron a formar bloques para sobrevivir, hay quienes prefieren mantenerse al margen… y no tienen problema en dejarlo claro frente a todos.

¿Por qué Fabiola Campomanes rechazó una alianza con Eleazar Gómez?

En días recientes, Eleazar Gómez ha reforzado su conexión con Alfredo Adame. Ambos peones han planteado la idea de hacer frente a lo que ellos consideran un bloque contrario formado por Kike, El Patrón y Sergio Mayer Mori. Su estrategia incluye sumar a figuras como Manola, a pesar de su difícil relación con Adame y a Fabiola Campomanes, quien terminó siendo el centro de un momento tenso.

La charla privada entre Eleazar y Fabiola fue parcialmente escuchada por Kim Shantal , quien más tarde compartió con Teo y La Bea que había percibido una invitación a aliarse. Más tarde, durante el Cacaraqueo, Kim puso en duda el posible vínculo entre Fabiola y Adame al notar la cercanía entre ambos. La actriz negó todo en ese momento, aunque le entró al juego de miradas y señales con Adame, quien estaba presente, pero su reacción más intensa sin bromas llegaría minutos después, con contundencia.

¿Qué pasó entre Fabiola y Eleazar antes de la Gala?

Después de su participación en el Cacaraqueo, Fabiola se refugió en el área de maquillaje junto a Lis Vega. En ese instante llegó Eleazar para presionarla nuevamente a sumarse a su equipo. Sin filtro, Fabiola le exigió que dejara de meterla en problemas y le gritó que ella juega sola. A los gritos siguieron los toallazos, y literalmente lo echó del lugar.

Lis Vega, por su parte, confirmó que su amistad con Fabiola sigue firme , pero en lo que respecta a lo estratégico, ambas van por su cuenta dentro de La Granja VIP. Esta escena dejó a Eleazar visiblemente afectado, al pasar de un ánimo ligero a una expresión sombría justo antes de que iniciara la Gala.

No te pierdas lo que sigue en La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. También puedes seguir el día a día 24/7 por Disney+ y en el canal oficial de La Granja VIP en YouTube.