¿Fabiola Campomanes tiene un nuevo aliado? Kim Shantal descubrió algo inesperado en La Granja VIP

Las conversaciones discretas, los movimientos estratégicos y las posibles nuevas alianzas siguen calentando el ambiente dentro de La Granja VIP. Esta vez, Kim Shantal fue testigo de algo que podría marcar un giro en el juego, según escuchó Fabiola Campomanes, quien ha mantenido una postura independiente, recibió una propuesta que pone en duda su neutralidad.

¿Quién quiere aliarse con Fabiola Campomanes en La Granja VIP?

Durante una charla entre Kim, Teo y La Bea en la cocina, salió a la luz que Eleazar Gómez intentó sumar a Fabiola a una alianza con Manola Díez y Alfredo Adame. Aunque ella respondió que prefería seguir sola, la reacción de Kim fue de desconfianza total. Según lo que alcanzó a escuchar, la propuesta incluía protección mutua y una estrategia que implicaría subir a otros participantes a la placa.

Kim expresó su sorpresa, especialmente porque semanas antes Eleazar intentó ir contra Fabiola, al tratar de convencer a otros de que la nominaran . Para ella, esa contradicción es sospechosa. No entiende cómo alguien que ya intentó sacarla, ahora busca acercamiento. Todo parece indicar que se trata de una jugada para asegurar su permanencia en el juego, especialmente si logra ganar la salvación.

¿Qué papel juegan Alfredo Adame y Manola en esta estrategia?

Teo y La Bea también compartieron sus observaciones. Les pareció curioso que Adame haya sido más amable con Manola últimamente, a pesar de que públicamente ella ha dejado claro que no quiere nada con él. La sospecha es que Eleazar está siendo el vínculo entre ambos, para reunir fuerzas y asegurar la permanencia de su grupo en la próxima votación.

La idea sería subir a jugadores con menos respaldo para debilitar a sus oponentes desde dentro. Incluso se mencionó que Eleazar estaría apostando a que, si se salva, tendrá el poder para decidir quién se queda y quién se va, así repetiría la fórmula con la que ya logró sacar a Jawy. A esto se suma la situación física de Adame, quien no se siente al 100 por una lesión en la rodilla y estaría buscando cobijo estratégico con quien le garantice respaldo.

Lo que está claro es que los movimientos no se detienen y cada paso parece calculado. La Granja VIP está en un punto donde cualquier conversación puede cambiar por completo el rumbo del juego.

