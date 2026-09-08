La Granja VIP: Así se vivió La Gala de este lunes y hubo Juego del Capataz y nuevas reglas
La competencia dentro de La Granja VIP Segunda Temporada subió de intensidad este lunes con el Juego del Capataz y la revelación de nuevas reglas que podrían cambiarlo todo.
Este lunes 7 de septiembre en La Granja VIP Segunda Temporada se reveló al primer Capataz. Por si fuera poco, hay nuevas reglas para los Granjeros y para los Peones y estas podrían complicar la convivencia entre ellos. Adal Ramones dio a conocer que tienen que cuidar muy bien del agua, debido a que los Peones serán quienes la generen y así reaccionaron todos.