La Granja VIP: Así se vivió La Gala de este lunes y hubo Juego del Capataz y nuevas reglas

Este lunes 7 de septiembre en La Granja VIP Segunda Temporada se reveló al primer Capataz. Por si fuera poco, hay nuevas reglas para los Granjeros y para los Peones y estas podrían complicar la convivencia entre ellos. Adal Ramones dio a conocer que tienen que cuidar muy bien del agua, debido a que los Peones serán quienes la generen y así reaccionaron todos.