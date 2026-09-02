Cómo ver en tu celular la Experiencia 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada

A tan solo unos días de dar inicio al reality más esperado del año que promete encender las redes sociales, debes saber que para calentar motores de cara a la nueva etapa, La Granja VIP Segunda Temporada preparó una dinámica digital inédita donde 14 reconocidos creadores de contenido experimentarán en carne propia la convivencia rural y el encierro 24/7.

Esta transmisión especial permitirá al público monitorear en tiempo real los primeros roces, alianzas y momentos sin filtro de los influencers desde la comodidad de sus dispositivos móviles.

La Granja VIP Segunda Temporada Fecha en que inicia la segunda temporada

¿Cómo ver en tu celular la Experiencia 24/7 de La Granja VIP?

Para no perderte ningún instante del desempeño de los 14 creadores de contenido durante esta inmersión digital en a Experiencia 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada habrá una cobertura multiplataforma accesible desde cualquier smartphone o tableta.

La transmisión especial dará inicio este jueves 3 de septiembre a las 12:00 p.m. y podrá seguirse en vivo a través de los siguientes canales oficiales:

Redes Sociales: Emisión en directo desde las cuentas oficiales del programa en YouTube, Instagram y TikTok.

Plataforma Web: Cobertura mediante la web oficial lagranjavip.tv.

Aplicación Móvil: A través de la app oficial TV Azteca En Vivo (disponible sin costo para sistemas iOS y Android).

Así que como verás, las opciones son muchas por lo que no te puedes perder esta experiencia 24/7 que promete ser muy emocionante.

¿Cuándo empieza la segunda temporada de La Granja VIP?

La espera para conocer a la lista definitiva de famosos que habitarán la granja está por terminar. El gran estreno de La Granja VIP Segunda Temporada se llevará a cabo el próximo domingo 6 de septiembre de 2026 en punto de las 8:00 p.m. (hora del centro de México).

La gala inaugural se transmitirá por la señal de Azteca UNO en televisión abierta, mientras que el monitoreo ininterrumpido 24/7 continuará disponible en la plataforma de Disney+.

