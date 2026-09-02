Cómo ver en tu celular la Experiencia 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada
Prepárate para vivir al lado de estos creadores de contenido una experiencia totalmente emocionante.
A tan solo unos días de dar inicio al reality más esperado del año que promete encender las redes sociales, debes saber que para calentar motores de cara a la nueva etapa, La Granja VIP Segunda Temporada preparó una dinámica digital inédita donde 14 reconocidos creadores de contenido experimentarán en carne propia la convivencia rural y el encierro 24/7.
Esta transmisión especial permitirá al público monitorear en tiempo real los primeros roces, alianzas y momentos sin filtro de los influencers desde la comodidad de sus dispositivos móviles.
¿Cómo ver en tu celular la Experiencia 24/7 de La Granja VIP?
Para no perderte ningún instante del desempeño de los 14 creadores de contenido durante esta inmersión digital en a Experiencia 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada habrá una cobertura multiplataforma accesible desde cualquier smartphone o tableta.
La transmisión especial dará inicio este jueves 3 de septiembre a las 12:00 p.m. y podrá seguirse en vivo a través de los siguientes canales oficiales:
Redes Sociales: Emisión en directo desde las cuentas oficiales del programa en YouTube, Instagram y TikTok.
Plataforma Web: Cobertura mediante la web oficial lagranjavip.tv.
Aplicación Móvil: A través de la app oficial TV Azteca En Vivo (disponible sin costo para sistemas iOS y Android).
Así que como verás, las opciones son muchas por lo que no te puedes perder esta experiencia 24/7 que promete ser muy emocionante.
¿Cuándo empieza la segunda temporada de La Granja VIP?
La espera para conocer a la lista definitiva de famosos que habitarán la granja está por terminar. El gran estreno de La Granja VIP Segunda Temporada se llevará a cabo el próximo domingo 6 de septiembre de 2026 en punto de las 8:00 p.m. (hora del centro de México).
La gala inaugural se transmitirá por la señal de Azteca UNO en televisión abierta, mientras que el monitoreo ininterrumpido 24/7 continuará disponible en la plataforma de Disney+.