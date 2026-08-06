¿Tras la revelación de Carlos Trejo, REGRESA Alfredo Adame a La Granja VIP? Esto es lo que debes saber

Es oficial, este jueves 06 de agosto en el programa Venga La Alegría fue revelado el nombre el primer granjero que será parte de La Granja VIP Segunda Temporada; estamos hablando de Carlos Trejo, escritor, conductor e investigador de fenómenos paranormales. Sin embargo, a lo largo de su carrera, Trejo ha mantenido una rivalidad muy grande con Alfredo Adame, quién fue el ganador de la Primera Temporada de La Granja VIP, es por eso que en esta ocasión te decimos si “El golden boy” regresará al reality.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Alfredo Adame regresa al reality?

Alfredo Adame, quién se coronó como el gran ganador de La Granja VIP en 2025 y obtuvo dos millones de pesos mexicanos además de que recibió el premio "Gallo de Oro" fue uno de los granjeros más queridos y reconocidos durante la primera temporada del reality es por eso que muchas personas se preguntan si la destacada celebridad regresará a La Granja VIP Segunda Temporada, sin embargo hasta el momento esto no se sabe. Incluso Mallezaa mencionó en un video "Imagínense que regrese Alfredo Adame, no creo que eso vaya a pasar, pero imagínense, es una situación hipotética" pues expresó que le gustaría ver que algunos granjeros de la primera temporada hicieran una visita y dieran su opinión.

Mallezaa nos comparte los CAMBIOS en La Granja VIP Segunda Temporada; esto pasará

La Granja VIP Segunda Temporada: Carlos Tejo revela cómo será su participación en el reality

Este jueves 06 de agosto, a través de las redes sociales de La Granja VIP, se llevó a cabo una transmisión en vivo en donde Mallezaa, host digital del reality, entrevistó a Carlos Trejo, quien hizó revelaciones muy fuertes sobre su participación en La Granja. Parte de la información que dió fue que en esta ocasión quiere que conozcan al verdadero "Carlos" ya que muchas personas solo conocen al personaje de la televisión por lo que el público verá a una persona sin filtros. Por otro lado, dejó claro que no le gusta la "mediocridad ni la traición" además de que expresó que no se queda callado ya que siempre sigue su instinto humano. Mallezaa le hizo algunas preguntas en donde el primer granjero del reality dijo que sí ha sembrado plantas, no tendría problemas con ser peón, podría aceptar órdenes de alguien que no le cae bien sin ningún problema además de que dijo que para él un buen líder es quién inspira confianza y respeto por lo que podría llevar a cabo todo ello dentro de La Granja, es por eso que no te puedes perder el estreno de La Granja VIP Segunda Temporada el próximo Domingo 06 de septiembre.