ÚLTIMA HORA: Azalia ‘La Negra’ se convierte de manera OFICIAL en Granjera de La Granja VIP Segunda Temporada

Es oficial, este domingo 06 de septiembre se dió a conocer que Azalia Ojeda 'La Negra' se suma de manera oficial a La Granja VIP Segunda Temporada, el reality en donde diversas celebridades permanecerán en aislamiento y deberán cumplir con actividades y labores propias de un Granjero. La noticia sobre su integración al reality sin duda alguna ha generado mucha emoción ya que es una de las figuras públicas más sobresalientes.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Quién es Azalia 'La Negra'?

Azalia Ojeda Díaz, mejor conocida como Azalia "La Negra" es una de las figuras de televisión más destacadas en el mundo del entretenimiento. Ha sobresalido como conductora y ha sido parte de diversos proyectos de la pantalla chica, como uno del que fue parte a inicios del año 2000 en donde obtuvo gran popularidad debido a que mostró su personalidad, carácter y forma de comunicarse ante los demás. Recientemente fue parte de Survivor México La Reliquia en Llamas 2026, sin embargo a pesar de que fue eliminada luego de la primera semana del reality debido a que perdió un duelo de fuego en todo momento mantuvo una gran actitud y resiliencia ante cada reto.

Actualmente es una de las celebridades más destacadas y ha logrado consolidar una gran comunidad en sus redes sociales, personas que siguen su vida personal y profesional de cerca.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Qué significa ser “Peón” para los participantes?

Una vez que comience el formato 24/7 dentro de La Granja VIP muchos Granjeros harán todo lo posible por no ser “Peones”; ¿esto qué significa? Bueno el cargo de ser Peón implicará tener algunas desventajas como no tener acceso a comodidades dentro de La Granja ya que quienes ocupen este lugar deberán dormir en el Granero además de que utilizarán camas de paja, se deberán bañar al aire libre, preparar el desayuno de todos; como lo comentó el Tío Pepe en la Experiencia 24/7 con influencers, ordeñar vacas, cumplir con todo lo que el Capataz ordene además de que no podrán competir por este puesto. Por otro lado, los peones también deberán recolectar huevos de gallina.

Por otro lado, es importante que recuerdes que al ser parte del público tendrás la oportunidad de salvar a tu Granjero favorito cada domingo, por lo que te recomendamos activar todas las notificaciones en nuestro sitio web para no perderte ningún detalle de este proceso.