¡De chakales a empresarios!: Así revelo Manelyk dentro de La Granja VIP como le gustan los hombres

Manelyk explicó a los Granjeros que los “Chorichakales” son hombres que tienen apariencia de ser “Chakales” aunque en realidad no lo son. Por otro lado, reveló que antes, hace algunos años, solía salir con “chakales”, pero que ahora es distinto porque solo sale con empresarios ya que la etapa anterior de tener vínculos con dichos hombres ya terminó.