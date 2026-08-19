¡Impactante! Así lucía María Karunna en su juventud, la octava Granjera confirmada de La Granja VIP Segunda Temporada

¡La espera terminó! El nombre de la octava Granjera confirmada de La Granja VIP Segunda Temporada es María Karunna, una de las cantantes y bailarinas más queridas del medio de la música, entretenimiento y espectáculos. Karunna, quien también es actriz, es una de las figuras más reconocidas hoy en día. A lo largo de su carrera ha tenido diversos cambios físicos, es por eso que en esta ocasión te decimos cómo lucía María durante su juventud.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Cómo lucía María Karunna durante su juventud?

No cabe duda de que María Karunna desde los 9 años que conquistó al público con su talento ha mostrado gran energía y vitalidad arriba del escenario. Sin embargo ha experimentado algunos cambios físicos a lo largo de los años. Por ejemplo, a través de redes sociales la cantante compartió una fotografía a lado de su hermana Maya y Aleks Syntek en donde la artista, quien forma parte del Grupo Caló, lucía una apariencia más joven, un rostro sonriente, mismo que sigue conservando y su icónico color de pelo rubio.

En una de las fotografías que la cantante compartió del año 2010 luce con un rostro jovial de apariencia fina en sus facciones al igual que en sus cejas así como un corte en capas que le da volumen a su pelo. En el 2012 luce con fleco y un rostro lleno de vitalidad con una gran sonrisa. Por su parte, durante sus presentaciones musicales en 2013 la artista siempre lució un rostro con facciones finas y colores en su maquillaje que resaltaban el tono claro de sus ojos.

Por otro lado, en 2014 la cantante seguía conservando su característico tono de pelo y colores muy vivos al momento de vestir como la blusa azul que luce en la fotografía que te presentamos.

Actualmente María Karunna sigue manteniendo un rostro delgado, su pelo rubio, looks llenos de brillo en sus presentaciones musicales y sobre todo la gran energía y vitalidad que la caracteriza.

María Karunna durante su juventud|Crédito: Getty Images

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Qué dijo María Karunna sobre su participación en el reality?

La integrante del Grupo Caló dejó en claro lo emocionada y entusiasmada que se siente por ser parte del reality. Sin embargo, dejó claro parte de su personalidad, misma que mostrará con todo el público. María Karunna mencionó que su signo zodiacal es libra por lo que es muy pasiva aunque dejó claro que a pesar de ser cristiana no es sumisa, pero que la tolerancia y la paciencia son dos cosas que la definen.

Por su parte, la artista mencionó que ser una madre educadora le ha dado madurez con el paso de los años. Respecto a sus actividades profesionales mencionó que la gira 90's Pop Tour continuará y que respecto a su objetivo en La Granja VIP Segunda Temporada, busca ser auténtica, inspirar a otros, incluso llorar y no pretende llamar la atención de formas negativas además de que dejó claro que ama a los animales y que lo que no le gusta es que no la dejen dormir.