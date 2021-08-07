María Karunna tardó en sanar tras la muerte de su exnovio Edgar Ponce.

María Karunna tardó en sanar por la muerte de su exnovio Edgar Ponce. La integrante de Caló vivió un proceso de duelo muy difícil cuando arrollaron al exintegrante de 'Solo para mujeres' durante la grabación de un promocional a bordo de motos y sin casco en Periférico Sur en la Ciudad de México.

A pesar de que en aquel 5 de mayo de 2005 la cantante ya no sostenía un romance con el modelo, sí era su amigo y apenas estaban en un reciente proceso de separación, así que el suceso quedó grabado para siempre en la memoria de ella como una terrible pesadilla.

Yo ya lo trabajé, ya fui a tanatología, ya constelé, llevo cantidad de cosas por eso me preguntas y ya no siento lo que sentía cuando recién había pasado, era una cosa aquí en el estómago y quería llorar. Ahora, eso ya lo superé gracias a Dios, fue una pesadilla, algo completamente imprudente del señor que los atropelló y lo más triste es la corrupción porque al poco tiempo salió después de una vida perdida y varios heridos... Roberto y ‘El Muñeco’

A juicio de la integrante de Caló, el incidente donde falleció su exnovio pudo haberse evitado tanto de parte del sujeto que arrolló a los bailarines, como de la producción del promocional, pero no quiso abundar en detalles. La también bailarina prefiere recordar a Edgar como una gran persona.

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Edgar Ponce habría presentido su muerte

María Karunna piensa que Edgar Ponce habría presentido su muerte, ya que recibió una inesperada llamada de parte de él donde se despedía diciéndole que era un gran mujer.

A mí me habló tres horas antes del accidente, eran como a las 10 de la noche y me dijo ‘qué dios te bendiga, has sido una gran mujer, una gran amiga’. Yo le dije sí, pero no te despidas vamos a seguir siendo amigos, me pregunté cómo por qué una despedida

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