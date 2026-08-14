OFICIAL; Kunno es el QUINTO granjero confirmado de La Granja VIP Segunda Temporada y revela datos inneditos de su personalidad

Es oficial, uno de los influencers más reconocidos de redes sociales llega a La Granja VIP Segunda Temporada para mostrar su personalidad única y conquistar a la audiencia; así es, estamos hablando de Kunno, quién reveló datos únicos de él, como que come muy poco, que no le gustan las personas que muestren algo que no son en realidad además de que reveló que es una persona muy emocional, algo que podría no favorecerlo en la competencia. Por otro lado, recibió un mensaje de Kevyn Contreras “Bicolor” a lo que Kunno respondió con palabras muy contundentes. Por su parte, obtuvo consejos de Flor Rubio y Kristal Silva.