¡Impactantes! Estas son todas las POLÉMICAS que ha enfrentado Kunno, quinto granjero confirmado de La Granja VIP Segunda Temporada

Es oficial, este viernes 14 de agosto de 2026 se dió a conocer que Kunno es el quinto granjero confirmado para La Granja VIP Segunda Temporada. Si bien, es uno de los influencers más reconocidos, ya que actualmente acumula 6.4 millones de seguidores en su cuenta de instagram mientras que en TikTok tiene 35 millones, no ha estado exento de críticas y fuertes señalamientos por parte de los internautas. Es por eso que en esta ocasión te contamos las polémicas en las que el creador de contenido ha estado envuelto.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Cuáles han sido las polémicas de Kunno?

Una de las primeras críticas que Kunno recibió fue cuando fue juzgado por diversas personas ya que el creador de contenido se definió a sí mismo como una celebridad y no como un “TikToker”, hecho que muchas personas consideraron soberbio de su parte. Sin embargo, tiempo más tarde, en entrevista para Venga La Alegría, Kunno dijo lamentar la forma en la que se comunicó, “No quise decirlo así, siempre voy a ser tiktoker e influencer, eso es literal lo que siempre voy a ser, salió un poco mal lo quise comunicar. Sin embargo, pues aquí estamos”, fue parte de su declaración.

Otra de las polémicas en las que estuvo envuelto fue cuando de nuevo fue señalado por diversos usuarios luego de que diera a conocer que cobraba aproximadamente 1,200 pesos mexicanos ( 50 a 100 dólares) por enviar saludos personalizados a sus seguidores, hecho que generó debate y opiniones divididas por parte del público. Por otro lado, su amistad cercana con Nodal y Ángela Aguilar lo ha convertido en blanco de críticas debido a que los tres pasan mucho tiempo juntos y son cercanos ya que incluso comparten viajes y salidas especiales.

¿Quién es Kunno, el quinto granjero de La Granja VIP Segunda Temporada?

Kunno es uno de los creadores de contenido más famosos en México. Destaca en redes sociales por hacer contenido de bailes, moda, belleza, entretenimiento y diversas tendencias. A lo largo de su carrera ha logrado hacer colaboraciones con otras celebridades como Maza Clan aunque dentro de su lista también hay artistas intencacionales como Karol G, Sebastian Yatra, Cazzu, Carlos Vives, J Balvin, y Ricky Martin.

A lo largo de los años Kunno ha logrado ganarse el cariño del público por lo que hoy en día tiene una gran comunidad en redes sociales. Luego de ser anunciado como el quinto granjero de La Granja VIP Segunda Temporada, su participación ha generado gran entusiasmo por parte del público.