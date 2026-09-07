“La Bebeshita” revela dentro de La Granja VIP que hace contenido para la página azul: “Me piden patas, fotos de mis pies”

Durante este primer lunes en La Granja VIP Segunda Temporada Daniela Alexis, mejor conocida como “La Bebeshita” reveló que hace contenido para la página azul. Durante la conversación que tuvo con Natalia Alcocer mencionó que puede facturar aunque “no es millonaria” ya que tiene limites con lo que sube además de que no es ambicionsa. Por otro lado, reveló que “le pieden patas, fotos de sus pies” imágenes por las que puede ganar hasta 100 dólares. Además de esto otro Granjero como Carlos Trejo se sinceró sobre situaciones personales.