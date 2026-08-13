¿Cuántos hijos tiene Kevyn Contreras “Bicolor”? Esto y 5 datos curiosos que no sabías del cuarto revelado de La Granja VIP Segunda Temporada

Es oficial, el famoso comediante Kevyn Contreras "Bicolor" de 30 años de edad, se une a La Granja VIP Segunda Temporada. Esta noticia, sin lugar a dudas, ha causado gran emoción entre todo el público, especialmente en aquellos que son fan de la comedia regiomontana, ya que Kevyn es originario de Monterrey, Nuevo León. Si bien, muchas personas saben parte de su vida pública y lo que el creador de contenido publica en sus redes, pocos saben cómo es su vida familiar, es por eso que a continuación te contamos cuántos hijos tiene actualmente.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Cuántos hijos tiene Kevyn Contreras "Bicolor"?

El comediante mexicano Kevyn Contreras "Bicolor" actualmente tiene 6 hijos. Tres de ellos los tuvo con Sandra González. Por otro lado, tuvo una hija con otra pareja sentimental y finalmente tuvo gemelas con su última pareja Naomy Villarreal. El destacado comediante siempre se ha expresado en todo momento con cariño de sus hijos, a los cuales ama y considera sus grandes motores.

¡Sin censura! Así fue la polémica presentación de Kevyn Contreras “Bicolor” como el cuarto granjero de La Granja VIP Segunda Temporada

Kevyn Contreras "Bicolor": 5 datos curiosos del cuarto granjero de La Granja VIP Segunda Temporada

El primer dato curioso de Kevyn Contreras "Bicolor" es, como su nombre lo dice, siempre viste de dos colores; esto en honor a su amigo Henry, quien lamentablemente falleció a los 18 años a causa de leucemia, ya que ambos vestían de dos colores, su amigo de azul y el comediante de rojo. El segundo dato es que su gusto por la comedia y siempre estuvo inspirado por icónos de la televisión mexicana. El tercero es que actualmente acumula 660 mil seguidores en su cuenta de instagram y ha hecho colaboraciones con otros creadores de contenido como Alex Montiel. El cuarto dato es que ha logrado un gran éxito dentro del stand up ya que incluso ha pisado escenarios como el Lunario del Auditorio Nacional y finalmente, el quinto, es que es el conductor del podcast “El Moscast”, en donde junto a Adolfo Valero hacen reír a una gran audiencia con sus anécdotas y ocurrencias además de que cuentan con grandes celebridades como invitadas.