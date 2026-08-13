¿Quién es Kevyn Contreras, el cuarto Granjero confirmado de La Granja VIP Segunda Temporada? Conoce al “Comediante Bicolor”

Este jueves 13 de agosto llegó la revelación del cuarto Granjero que formará parte de La Granja VIP Segunda Temporada. Se trata de Kevyn Contreras, "El Comediante Bicolor", quien es inconfundible por su rizada cabellera y por su manera única de vestir. A continuación te contamos más sobre su carrera y trayectoria. ¿Podría convertirse en uno de tus "gallos" dentro del reality show?

Quién es Kevyn Contreras, "El Comediante Bicolor"

Cuando miras a Kevyn Contreras, inmediatamente hace sentido su apodo: en su vida pública como comediante, todos sus atuendos son de dos colores, rojo y azul, haciendo un fuerte contraste y utilizados de una manera nada típica. Es común verlo, por ejemplo, con un saco mitad rojo y azul o con un tenis de cada color.

Esta manera de vestir tiene una razón de ser, relacionada con una historia emotiva. Lo hace en honor a Henry, un amigo suyo que conoció desde la escuela y que fue una de las primeras personas en creer en su talento, lo ayudó y se convirtió en su socio como DJ y tecladista; Henry vestía de azul y Kevyn de rojo, por ser los colores favoritos de cada uno, y esta combinación se hizo parte de su marca. Henry falleció y, tras su partida, Kevyn comenzó a usar los dos colores.

A sus 30 años, con sus shows se ha presentado en lugares como la Arena Monterrey y el Lunario del Auditorio Nacional; hace unos días tuvo su primer palenque en solitario. Se caracteriza por su humor irreverente, enérgico y de fuerte conexión con el público, con improvisación e imitaciones. También es un comediante ya muy conocido en la televisión regiomontana, quien ha colaborado con figuras como Oscar Burgos. Por otro lado, forma parte del podcast El Moscast.

Actualmente Kevyn cuenta con más de 660 mil seguidores en su cuenta de Instagram y cerca de 2 millones en TikTok. En los últimos años ha hecho colaboraciones en redes sociales con influencers como Alex Montiel. Aunque todavía comparte contenido de humor, también aprovecha esta plataforma para anunciar sus proyectos laborales.

Antes de que se diera a conocer su participación en La Granja VIP Segunda Temporada como Granjero confirmado, Kevyn Contreras intrigó a sus seguidores con un comunicado donde informaba que haría una pausa de sus actividades laborales regulares. "Después de algunos días de pensarlo y tomar decisiones importantes, quiero compartirles que haré una pausa en mis presentaciones y colaboraciones artísticas", escribió.