Del sonidero al conservatorio: 5 datos curiosos de Abigail Pak “La Coreañera” revelada de La Granja VIP Segunda Temporada

Es oficial, el pasado viernes 28 de agosto de 2026 se confirmó de manera oficial que la doceava Granjera de La Granja VIP Segunda Temporada es nadamas y nada menos que la artista Abigail Pak, mejor conocida como “La Coreañera”, es por eso que en esta ocasión te compartimos algunos datos sobre ella que te impactarán ya que su carrera es una de las más destacadas y cada vez continua más en ascenso.

Datos curiosos de Abigail Pak “La Coreañera”, doceva Granjera de La Granja VIP Segunda Temporada

El primer dato de Abigail Pak “La Coreañera” es que nació en Texas, Estados Unidos, pero por sus venas corre sangre coreana ya que esa es la nacionalidad de sus padres. El segundo dato es que hoy en díá es una es una acordeonista y multiinstrumentista que ha destacado mucho en la industria musical tanto que actualmente ya está firmada con una disquera. El tercer dato es que a los 13 años de edad debutó como solista de piano en el Carnegie Hall, la emblemática sala de conciertos ubicada en Manhattan, Nueva York; sin embargo, con el paso del tiempo adquirió una gran pasión por el acordeón, la percusión y la cumbia sonidera. El cuarto dato que quizás no conocías sobre Abigail es que estudió lingüística en el Dartmouth College, donde también participó en conjuntos musicales académicos. Finalmente el quinto dato sobre la destacada artista y ahora Granjera del reality es que en 2024 sus redes estallaron debido a que se viralizó en TikTok e Instagram debido a que decidió compartir su música en las redes, gracias a esto tuvo un gran alcance y logró conectar con el público mexicano por lo que incluso, uno de los aspectos que destacan en su carrera es que participó en un Maratón de Sonideros en México.

¡La ternura de La Granja VIP Segunda Temporada llegó! Abigail Pak “La Coreañera” viene con música, baile y mucho talento

La Granja VIP Segunda Temporada: Fecha y hora exacta para ver el estreno del reality

¡La espera terminó! Este próximo domingo 06 de septiembre el reality más esperado por todos los mexicanos; La Granja VIP Segunda Temporada, dará inicio. La hora exacta de la transmisión será a las 20:00 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México y la podrás ver a través de la señal televisiva de Azteca UNO. Por otro lado, también podrás gozar del reality mediante la plataforma de streaming Disney +. Además de esto, te recomendamos activar las notificaciones de nuestro sitio web para no perderte ningún detalle de este asombroso reality y descubrir quién será el treceavo o treceava granjera que se una.