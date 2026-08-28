¿Quién es Abigail Pak “La Coreañera”? Conoce a la doceava Granjera confirmada de La Granja VIP Segunda Temporada

¡Cada vez estamos más cerca de conocer la lista completa de participantes de la Granja VIP Segunda Temporada! Este viernes, 28 de agosto, se confirmó a Abigail Pak, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como "La Coreañera", como la doceava Granjera confirmada. Aquí te compartimos un poco de su trayectoria, para que te vayas familiarizando con ella antes de que dé inicio el reality.

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¿Quién es “La Coreañera”? Conoce a Abigail Pak la doceava Granjera confirmada

Oriunda de San Antonio, Texas, e hija de padres migrantes mexicanos y surcoreanos, Abigail Pak destaca por ser una reconocida multi-instrumentista estadounidense. Su pasión por el mundo de la música comenzó desde muy temprana edad con el piano clásico, instrumento con el que debutó como solista en el Carnegie Hall de Nueva York con tan sólo 13 años. Posteriormente, se sumergió de lleno en la cultura mexicana, adoptando el nombre artístico de “La Coreañera”.

Actualmente, destaca como una de las máximas referentes de la cumbia en México. A lo largo de su trayectoria artística ha colaborado con diversos grupos musicales del género tropical, así como los famosos “sonideros”. Ahora, se prepara para convertirse en Granjera en La Granja VIP Segunda Temporada.

¿Cuándo inicia La Granja VIP Segunda Temporada y dónde ver?

La Granja VIP Segunda Temporada inicia este domingo, 6 de septiembre, en el horario estelar de Azteca UNO. Al igual que su predecesora, esta segunda entrega podrá seguirse completamente en vivo en la plataforma de streaming Disney+, donde podrás ser testigo del 24/7. También podrás seguir el reality en nuestra página web oficial y la app móvil TV Azteca En Vivo.

La Granja VIP: Lista completa de Granjeros Confirmados para la Segunda Temporada

Hasta ahora se han revelado 12 de los 20 Granjeros que formarán parte del reality. Así luce la lista completa tras la revelación de hoy:



Para la conducción regresa Adal Ramones, mientras que Kristal Silva también vuelve como Co-Conductora. El panel de Críticos estará conformado por Flor Rubio, ⁠Ferka, Rey Grupero y Linet Puente. Mallezaa será la Host Digital.