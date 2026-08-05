PRIMERA REVELACIÓN de La Granja VIP Segunda Temporada: Fecha y hora EXACTA del anuncio en Venga La Alegría

Luego de la Primera Temporada de La Granja VIP, la cual fue todo un éxito ya que el reality fue visto por 36 millones de personas, las visualizaciones llegaron a 800 millones y el público dió 85 millones de votos, miles de personas están a la espera de la segunda temporada, la cuál está mar cerca de que lo que muchos piensan ya que a través de redes sociales se han lanzado algunos promos que ya mantienen toda la emoción por parte del público.

Primera revelación de La Granja VIP en Venga La Alegría

El próximo 05 de agosto de 2026 llega uno de los días más esperados por todos los fans de La Granja VIP ya que será anunciado el nombre de la persona que se integra de manera oficial al reality. Esta noticia se dará durante la transmisión del programa Venga La Alegría. Sin embargo, no habrá una hora exacta por lo que te recomendamos no despegarte de la transmisión del programa desde las 9: 00 am hasta la 1: 00 pm, tiempo en el que dura el programa, ya que solo así podrás ser de las primeras personas en saber el nombre de la personas que se suma al reality.

¿Quiénes formaron parte de la primera temporada de La Granja VIP?

La Primera Temporada de La Granja VIP contó con la participación de 16 granjeros quienes fueron Lola Cortés, Fabiola Campomanes, Sergio Mayer Mori, La Bea, Eleazar Gómez, Omahi, Lis Vega, Carolina Ross, Kike Mayagoitia, Manola Díez, César Doroteo “Teo”, Alberto del Río “El Patrón”, Sandra Itzel, Kim Shantal, Jawy Méndez y Alfredo Adame, sin embargo solo cinco granjeros llegaron a la final donde Eleazar Gómez obtuvo el segundo lugar, César Doroteo “Teo” el tercero, Kim Shantal el cuarto y finalmente Tania González “La Bea” el quinto ya que el primer lugar fue para Alfredo Adame, quién ganó el “Gallo de Oro” y dos millones de pesos.

¿Qué esperar de La Granja VIP Segunda Temporada?

La Segunda Temporada de la Granja VIP promete muchas sorpresas y emoción. Hasta el momento se han lanzado tres promos en donde ya se puede ver que una aventura está a punto de comenzar pues ya se ha podido ver una vaca icónica con lentes así como una gran gallina en el campo. En la descripción que se ha compartido en redes sociales se ha dejado ver que hay señales y que lo que se ha mostrado es “solo el comienzo”, razón por la que te recomendamos estar al tanto de nuestro sitio web para no perderte ninguna información nueva así como de nuestras redes sociales.