VIDEO: Ceremonia de Bautizo de los cerditos en La Granja VIP; uno de ellos tiene el nombre de un Granjero

Durante este primer martes de La Granja VIP Segunda Temporada los Granjeros ya han iniciado labores dentro de las instalaciones como limpieza con los animales en cada corral. Sin embargo, este día se llevó a cabo el bautizo de los cerditos, los cuáles obtuvieron el nombre de Kunno, Miomi, Vainilla, Alcancía y Victorino “Los 500 kilos de rock” y Napoli Contreras. Los Granjeros revelaron la historia sorprendente detrás de cada nombre elegido.