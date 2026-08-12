Kenny Avilés habla SIN FILTROS con Mallezaa, Host Digital de La Granja VIP Segunda Temporada, sobre su personalidad dentro del reality: “No me rindo”
Una de las cantantes más queridas de todo México se une al reality de celebridades más esperado por todo el público y habla, sin filtros, sobre su participación.
La reconocida cantante dió a conocer que cuenta con dos grandes cualidades; la paciencia y serenidad para desarrollarse en la granja. Además de esto, Kenny expresó que el público la verá cocinar ya que hace huevos kenianos, ensaladas y arroz. Por otro lado, la artista dejó claro que lo importante serán los votos de afuera y no tanto los de adentro, por lo que ella espera ganarse el cariño del público. También dejó claro que es muy sincera y siempre dice la verdad.