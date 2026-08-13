¿Carolina Ross y Kevyn Contreras “Bicolor”, cuarto revelado de La Granja VIP, fueron novios? Esto sabemos

Es oficial, este jueves 13 de agosto durante el programa Venga La Alegría se reveló el nombre del cuarto granjero de La Granja VIP Segunda Temporada, quien es nada más y nada menos que el famoso comediante, originario de Monterrey, Nuevo León, Kevyn Contreras "Bicolor", quien destaca por ser un gran imitador y creador de contenido, mismo que ha pisado grandes escenarios de stand-up. Sin embargo, en esta ocasión te contamos un poco sobre su historial amoroso y si fue novio de Carolina Ross, granjera de La Granja VIP Primera Temporada.

La Granja VIP: ¿Kevyn Contreras "Bicolor" y Carolina Ross fueron novios?

Kevyn Contreras "Bicolor" y Carolina Ross han dejado ver, a través de sus redes sociales, que mantienen una gran amistad, sin embargo muchas personas se han preguntado si ambas figuras públicas han mantenido una relación amorosa y la respuesta es no; si bien Kevyn siempre apoyó a Carolina durante el tiempo que formó parte de La Granja VIP el año pasado, nunca han tenido un romance. Lo cierto es que sus seguidores comenzaron un shippeo luego de ver gran conexión entre ambos. Sin embargo, la artista de regional mexicano respondió a través de su cuenta de TikTok y dejó claro que ambos solo son amigos “Somos compas y ya pues, claro que en los comentarios yo le sigo el rollo a la raza, pero es broma…lo quiero mucho, pero literal somos amigos, solo eso”, fue parte de lo que la cantante expresó.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Quiénes son los granjeros que formarán parte del reality?

Es oficial, La Granja VIP Segunda Temporada comenzará el próximo domingo 06 de septiembre a través de la señal televisiva de Azteca UNO aunque también podrás disfrutar de la transmisión a través de Disney +. Sin embargo, previo al estreno del reality se han ido revelando los nombres de cada uno de los granjeros y granjeros que serán parte de esta gran aventura; hasta el momento son Carlos Trejo, Ivonne Montero, Kenny Avilés y Kevyn Contreras "Bicolor". Te recomendamos estar al tanto de nuestro sitio web y redes sociales para ser el primero en enterarte del quinto granjero o granjera que se sumará al reality.