uno nuevo
La Granja VIP México por Tv Azteca
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
lagranja-logo-1920x1080zacatecas.webp lagranja-logo-1920x1080zacatecas.webp lagranja-logo-1920x1080zacatecas.webp lagranja-logo-1920x1080zacatecas.webp

Kunno habla SIN FILTROS sobre su personalidad y qué verá el público de él en La Granja VIP Segunda Temporada

Uno de los influencers más destacados y conocidos de las redes sociales hace fuertes revelaciones sobre su participación en La Granja VIP.

Kunno, quinto granjero confirmado de La Granja VIP Segunda Temporada, reveló que su mayor objetivo es crecer como persona y darse a conocer, además de que piensa reirse de sus errores. El influencer dijo que “es bueno tener enemigos” y que seguro habrán granjeros que no le caerán muy bien. Por otro lado, dijo que el público podría cambiar su mentalidad sobre él o confirmar algunas opiniones y dejó ver que ya no le afectan las críticas.

Tags relacionados
Kunno La Granja VIP Segunda Temporada