Kunno habla SIN FILTROS sobre su personalidad y qué verá el público de él en La Granja VIP Segunda Temporada

Kunno, quinto granjero confirmado de La Granja VIP Segunda Temporada, reveló que su mayor objetivo es crecer como persona y darse a conocer, además de que piensa reirse de sus errores. El influencer dijo que “es bueno tener enemigos” y que seguro habrán granjeros que no le caerán muy bien. Por otro lado, dijo que el público podría cambiar su mentalidad sobre él o confirmar algunas opiniones y dejó ver que ya no le afectan las críticas.