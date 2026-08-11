ÚLTIMA HORA: Revelan a los CRÍTICOS que formarán parte de La Granja VIP Segunda Temporada

Oficialmente, se han revelado los nombres de los Críticos que estarán a cargo de observar, comentar y poner bajo la lupa todo lo que ocurre con cada uno de los participantes en La Granja VIP Segunda Temporada. Flor Rubio, Ferka, Rey Grupero y Linet Puente regresan al esperado reality para dar más sabor a lo que viven día a día los Granjeros. El anuncio se dio a conocer durante el programa de Venga la Alegría este 11 de agosto de 2026.

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¿Cómo fue la revelación de los Críticos de La Granja VIP?

Como ya es tradición, la revelación de la Segunda Granjera de La Granja VIP se hizo durante el programa de Venga la Alegría. El responsable de dar el anuncio este martes 11 de agosto fue Kike Mayagoitia. Fue una emocionante sorpresa descubrir que vuelven los Críticos de la primera temporada: Flor Rubio, Ferka, Rey Grupero y Linet Puente y con su presencia las expectativas del reality show crecen exponencialmente.

¿Quiénes son los Críticos que formarán parte de La Granja VIP?

Estos nombres llaman mucho la atención, pues cada uno de ellos tiene un papel único e imprescindible en el mundo del entretenimiento mexicano. Flor Rubio aportaría su experiencia como periodista de espectáculos y conductora al reality. Mientras que Linet Puente, igualmente, puede aportar experiencia y conocimiento sobre las celebridades de la televisión.

En cuanto a Ferka y Rey Grupero, conocen de primera mano la dinámica de los realities, la experiencia de convivir en el encierro y la exposición constante ante las cámaras. Por lo que sus comentarios pueden tener un tono mucho más personal y directo que seguro encantará al público.

Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada

Ya está más que confirmado que el domingo 6 de septiembre dará inicio La Granja VIP Segunda Temporada. Ese día podremos ver a los granjeros llegar al que será su nuevo hogar para desconectarse de su realidad y comenzar a trabajar en la naturaleza, rodeados de animales, haciendo trabajos de granja que nunca creímos que los veríamos hacer, como recolectar huevos de gallina, ordeñar vacas, limpiar establos y hasta cabalgar imponentes caballos.

¿Quiénes están confirmados para La Granja VIP Segunda Temporada?

Hasta este momento, se confirmó a Mallezaa como Host Digital del programa. Además, por el momento se conocen dos de los nombres de los Granjeros que formarán parte de La Granja VIP Segunda Temporada:



Carlos Trejo

Ivonne Montero

Además, ya se nos han presentado los nombres de los críticos que formarán parte del reality esta temporada:



Flor Fubio

⁠Ferka

Rey Grupero

Linet Puente

Faltan muchas sorpresas y revelaciones de La Granja VIP Segunda Temporada. Además de descubrirlas en la programación de Azteca UNO, mira todas las actualizaciones y noticias en el sitio web oficial de Azteca UNO.