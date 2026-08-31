OFICIAL: Natalia Alcocer es la treceava GRANJERA de La Granja VIP Segunda Temporada

Esto se pone cada vez mejor. La lista de participantes de La Granja VIP sigue creciendo y este domingo hemos conocido a la treceava Granjera del reality de TV Azteca. Se trata de Natalia Alcocer; su presencia ha elevado las expectativas que existen en torno al programa, cuyo estreno está programado para el próximo domingo 6 de septiembre de 2026.

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¿Quién es Natalia Alcocer?

Natalia Alcocer es una conductora, actriz y creadora de contenido mexicana que ha ganado mucha popularidad en los últimos años gracias a su participación en diferentes realities. Su personalidad directa la ha hecho destacar y en La Granja VIP promete elevar la convivencia a otro nivel.

¿Qué puede aportar Natalia a la competencia?

Su personalidad tan polarizada le podría jugar tanto a favor como en contra. Ella tiene un carácter fuerte y en esta ocasión se enfrentará a una competencia donde las relaciones son muy importantes y le pueden dar ventaja. Es por eso que ella deberá evitar tener roces con el resto de participante.

¿Quiénes están confirmados para La Granja VIP Segunda Temporada?

Hasta este momento, se confirmó a Mallezaa como Host Digital del programa. Además, Adal Ramones y Kristal Silva conducirán el programa. Los Granjeros ya confirmados que formarán parte de La Granja VIP Segunda Temporada:

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avíles

Kevyn Contreras “Bicolor”

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

La Bebeshita

Abigail Pak "La Coreañera"

Natalia Alcocer

Faltan muchas sorpresas y revelaciones de La Granja VIP Segunda Temporada. Además de descubrirlas en la programación de Azteca UNO, mira todas las actualizaciones y noticias en el sitio web oficial de La Granja VIP.