“No vengo a caerte bien” Ferka se va CONTRA Flor Rubio, esto dijeron las críticas de La Granja VIP

Es oficial, La Granja VIP Segunda Temporada dará inicio este próximo domingo 06 de septiembre. Sin embargo, este martes 11 de septiembre se dió a conocer quién será el Conductor del reality, así como la Co Conductora y los respectivos Críticos, estos últimos serán nadamás y nada menos que Flor Rubio, Linet Puente, Ferka y Rey Grupero, es por eso que a continuación te decimos que fue lo que dijeron en Venga La Alegría esta mañana.

¿Cómo será la participación de los críticos de La Granja VIP Segunda Temporada?

¡La granja se encenderá! Los Críticos de La Granja VIP Segunda Temporada, Flor Rubio, Linet Puente, Ferka y Rey Gruper, revelaron todo lo que dirán durante el reality. “Venimos con muchas ganas de generar polémica, de encender el panel de críticos, de decir las cosas que no están bien y palomear las que están bien”; fueron palabras de Linet Puente. Por su parte, Flor Rubió expresó que esta vez vienen con toda la experiencia de la Primer Temporada, “Sabemos detectar donde están los problemas, donde están los aciertos de cada uno de los granjeros”; dijo la experta en espectáculos, quién además aseguró que el público verá opiniones diferentes de cada crítico, “Vamos a decirnos verdades”, fue parte de su declaración mientras que Ferka respondió “No vengo a caerte bien”. Estos primeros comentarios sin duda mantienen al público muy emocionado ya que en esta ocasión la granja viene “doblemente animal”.

¿Quiénes serán los granjeros de La Granja VIP Segunda Temporada?

Hasta el momento solo se ha revelado el nombre de los granjeros; el reconocido cazafantasmas mexicano Carlos Trejo y la destacada actriz y cantante de regional mexicano Ivonne Montero. Por ahora solo se han dado a conocer ambas celebridades. Sin embargo, te recomendamos estar al tanto del sitio web de Azteca UNO así como de todas nuestras redes sociales para que seas de los primeros en enterarte de quién es el tercer granjero revelado.

¿Quién será el Conductor de La Granja VIP Segunda Temporada?

Es oficial, el conductor, comediante, actor y productor de televisión mexicano Adal Ramones vuelve a tomar la batuta de La Granja VIP en esta Segunda Temporada. Luego de haber tenido un gran recibimiento por parte del público en 2025, en esta ocasión llega con todo su talento, energía, presencia y gran voz para dirigir los Programas en En Vivo de la Semana y de la eliminación de cada domingo.

