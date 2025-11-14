inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

Entre LÁGRIMAS, Fabiola Campomanes recuerda cómo fue crecer con un hermano con insuficiencia renal. “No tuve una infancia muy linda”

Fabiola Campomanes conmovió a los granjeros con la historia de cómo fue la relación con su hermano, quien falleció siendo joven.

La Granja VIP 24/7
Compartir
  •   Copiar enlace

Fabiola Campomanes se sinceró sobre cómo fue su niñez, en la cual la persona más cercana a ella era su hermano. Dice que fue una “infancia rara” porque su hermano vivía con insuficiencia renal y ellos fueron muy unidos.

La Granja VIP
Fabiola Campomanes
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×