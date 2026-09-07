“Le amputaron las piernas": Los granjeros recordaron este lamentable caso en La Granja VIP Segunda Temporada
Esta noche la mesa se llenó de recuerdos impactantes en La Granja VIP Segunda Temporada.
Durante la tarde en La Granja VIP Segunda Temporada, la conversación de los participantes tomó un rumbo conmovedor al recordar pasajes difíciles del medio del espectáculo. Entre nostalgia y respeto, los granjeros abordaron el lamentable caso de la leyenda de la lucha libre, Konnan, rememorando los severos problemas de salud que enfrentó y que derivaron en la amputación de sus piernas.