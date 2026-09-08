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“Qué importa que sea el Capataz” Los Granjeros aconsejan a Kevyn ‘Bicolor’ ROMPER las reglas que impuso el Capataz

Kevyn ‘Bicolor’ se siente mal y los Granjeros le aconsejan romper las reglas y no tenerle miedo a Julio Camejo por lo que pueda o no decir, siendo él el Capataz.

Kevyn ‘Bicolor’ se siente mal y, siendo Peon, acude a los Granjeros por consejos. Ellos le aconsejan comer unos huevitos y dormir en la sala de los Granjeros. Ellos saben que podría provocar problemas, pero les importa más el bienestar de Kevyn.

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