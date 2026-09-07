Los peones le confiesan a Julio Camejo los más difícil de sus tareas en La Granja VIP Segunda Temporada (VIDEO)

Camino al granero, los Peones se sinceraron con Julio Camejo sobre las durezas de su estancia. Confesaron que lo más difícil es no poder comer lo mismo que sus compañeros, además de padecer el intenso frío de las instalaciones, el agua helada y las incómodas carencias por la falta de un baño adecuado dentro de La Granja VIP Segunda Temporada.