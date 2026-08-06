¿Quién es Carlos Trejo? El primer granjero de La Granja VIP Segunda Temporada

¡Es oficial! Carlos Trejo se acaba de convertir en el primer granjero confirmado para La Granja VIP Segunda Temporada. El público sabe que su presencia es polémica, por lo que ya está generando expectativas. Conocido por su carrera como escritor, investigador de fenómenos paranormales y múltiples polémicas que ha protagonizado a lo largo de los años. Ahora este personaje se enfrenta a un reality donde tendrá que demostrar de qué está hecho a través de los retos de campo, la convivencia y la estrategia que tenga dentro de la competencia.

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¿Quién es Carlos Trejo?

Carlos Trejo debe principalmente su fama a su libro Cañitas, el cual fue publicado en la década de los noventas. En este texto relató una supuesta experiencia paranormal que lo convirtió en uno de los personajes más conocidos del género en México. Con el paso de los años, participó en programas de televisión, conferencias y proyectos relacionados con fenómenos paranormales. Además, es conocido por mantenerse constantemente en la conversación pública por sus enfrentamientos con distintas figuras del mundo del espectáculo mexicano.

¿Cuál será su rol dentro de La Granja VIP?

Dentro del reality, Carlos Trejo será uno de los “granjeros”, es decir, que es una de las celebridades que participarán y vivirán en la granja. Como el resto de los participantes, deberá cumplir con labores relacionadas con el cuidado de los animales, realizar diferentes tareas, superar pruebas físicas y estratégicas, además de convivir diariamente con el resto de los habitantes.

¿Quiénes están confirmados en La Granja VIP Segunda Temporada?

Hasta el momento, Carlos Trejo es el primer y único participante revelado de La Granja VIP Segunda Temporada. Otra figura que se reveló es la que hará el papel de Host Digital, Mallezaa. Si te quieres enterar antes que nadie de los nombres de todos los que formarán parte del reality, debes mantenerte al tanto de la programación de Venga la Alegría, así como de lo que se publica en las redes sociales y el sitio oficial de TV Azteca dando clic aquí.