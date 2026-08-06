Mallezaa: cuál es el nivel de estudios de la Host Digital de La Granja VIP 2026

Marielle Zannie, mejor conocida como Mallezaa, fue confirmada como la primera integrantede La Granja VIP 2026, ya que una vez más será la Host Digital del reality show que cautivó al público el año pasado en su primera edición. Es por ello que es importante saber un poco de ella, como su nivel de estudios.

Mallezaa se graduó de la carrera de Comunicación por la Universidad Anáhuac. Aunque su gran salto a las redes sociales fue cuando apenas tenía 19 años, cuando comenzó a crear contenido en la red social de TikTok, donde fue reconocida, a tal grado de ser la Host Digital de La Granja VIP 2025, edición en la que Alfredo Adame se llevó el Gallo de Oro al ganar el reality show.

Mallezaa: cuál es el nivel de estudios de la Host Digital de La Granja V|@mallezaa

La influencer también ha desempeñado otras labores a su corta edad, como lo son:



Especialista en marketing

Periodista audiovisual

Periodista digital

Productora de medios digitales

Asesora de medios digitales

Creadora de contenido.

La Host Digital de TV Azteca inició su carrera en las redes sociales a los 19 años y de a poco fue creciendo una gran comunidad en TikTok, donde tiene 2.1 millones de seguidores, mientras que en Instagram 335 mil seguidores, plataforma en la que fue clave para que el programa obtuviera buenos números.

La creadora de contenido tiene 25 años y fue pieza fundamental para que La Granja VIP fuera un éxito, gracias a sus épicas entrevistas con los participantes eliminados del reality show y el contenido exclusivo que compartía, las mismas funciones que tendrá en esta nueva edición que está por estrenarse con un elenco totalmente renovado.

El arranque de La Granja VIP

Una vez más veremos a Mallezaa estará en acción el domingo 6 de septiembre, cuando inicie La Granja VIP 2026. Será cuestión de días que se den a conocer los participantes que tendrán que cuidar a todos los animales del Tío Pepe, tal y como lo hicieron los granjeros de la temporada pasada.