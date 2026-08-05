Ella es la PRIMERA INTEGRANTE de La Granja VIP Segunda Temporada; conoce a nuestra Host Digital

¡Todos a la granja! 'La Granja VIP' es un reality show muy esperado por el público, ya que muchos esperan poder conocer a las celebridades que ingresarán a la polémica granja, donde tendrán que cuidar de animales, hacer duras labores del campo y puestos a prueba en desafíos físicos.

Sin embargo, ya se conocen algunos detalles de su segunda temporada. Se ha revelado quién va a ser la host digital, convirtiéndose en la primera integrante del programa. Así que no te pierdas todos los detalles al respecto.

Malleza regresa como Host Digital de La Granja VIP Segunda Temporada

Después de una larga espera, por fin se ha dado a conocer quién será el host digital de La Granja VIP Segunda Temporada; se trata de la creadora de contenido e influencer mexicana Marielle Zannie, de 25 años, mejor conocida por su público como Mallezza.

La primera integrante ya es reconocida por los usuarios, debido a que ya había aparecido en el reality del 2025, quien tenía la importante labor de entrevistar a los participantes eliminados y compartía el contenido exclusivo con su entusiasmo. Nuevamente, tendrá la importante tarea de mantener a los internautas informados de todos los chismes que ocurran.

¿Cuándo es el estreno de La Granja VIP Segunda Temporada?

Al darse a conocer a la primera integrante de La Granja VIP Segunda Temporada, son muchos los usuarios quienes están ansiosos por conocer toda la información y no perderse ningún capítulo. Si deseas saber cuándo será el estreno, pues deberás esperar un poco más, debido a que no hay todavía una fecha exacta.

Sin embargo, no te preocupes, ya que será muy pronto el esperado lanzamiento, así que no te despegues de las redes sociales para que sepas toda la información.

¿Cuándo se revela al primer Granjero de La Granja VIP Segunda Temporada?

Además de conocer quién será la host y la primera integrante, se sabe que el jueves se va a revelar al primer granjero del importante reality, así que aparta ese día para que puedas enterarte de primera mano, toda la información sobre el programa. Muchos están ansiosos por saber todos los detalles. Cuéntanos, ¿quién crees que será el siguiente en ingresar?