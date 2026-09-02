Alfredo Adame rompe en llanto en La Granja VIP Segunda Temporada y se declara fanático de esta Granjera

Luego de coronarse como el ganador indiscutible de La Granja VIP, Alfredo Adame regresará para la Segunda Temporada como parte del equipo de críticos. Y tal como demostró en la conferencia de prensa exclusiva de Azteca UNO, está muy entusiasmado con este proyecto y también le emociona saber que una artista a la que admira se convertirá en Granjera.

Se trata de Kenny Avilés, una reconocida cantante y música mexicana a la que el "Golden Boy" ha seguido durante su trayectoria y que hasta provocó que rompiera en llanto al hablar de la admiración que siente por ella. Esta reacción además fue muy contrastante con la que tuvo al hablar de Carlos Trejo, que es su enemigo desde hace años y con el que ha protagonizado fuertes desencuentros hasta en un ring de boxeo.

Quiénes son TODOS los Granjeros confirmados para La Granja VIP 2026

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras "Bicolor"

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis "Bebeshita"

Abigail Pak "La Coreañera"

Natalia Alcocer "La Vikinga"

Manelyk González

Todavía falta que se revelen a más Granjero y será en el estreno cuando se conozcan todos los nombres.

¿Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada? Fecha y horario exactos para ver el estreno

El gran estreno de La Granja VIP 2026 es el domingo 6 de septiembre, en punto de las 20:00 horas, a través de la señal de Azteca UNO. También estará disponible por la app y sitio web de Azteca UNO. Mientras que las cámaras de acceso total, se podrán sintonizar por Disney+.

Al igual que en la primera edición, la conducción de La Granja VIP Segunda Temporada estará liderada por Adal Ramones y Kristal Silva; la host digital será Malleza. Mientras que el equipo de los críticos está conformado por Flor Rubio, Ferka, Linet Puente Rey Grupero y Alfredo Adame, que tiene toda la experiencia como ganador.