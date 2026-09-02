¿Qué busca Manelyk en un hombre? Estas son la exigencias de nueva Granjera de La Granja VIP Segunda Temporada

Manelyk González ya está confirmada para La Granja VIP Segunda Temporada y la emoción se desató entre sus millones de seguidores. Y es que además de que tiene un fandom grande por su experiencia en realities, también se ha robado varios corazones gracias a su belleza y carisma, aunque en realidad han sido pocos los afortunados que han logrado conquistarla.

Esto porque a pesar de que es extrovertida y hasta hay quienes la consideran "coqueta", la famosa influencer en realidad es bastante exigente con los hombres, por lo que hasta tiene una lista de requisitos imprescindibles para aventurarse a conocer a un hombre. Tal como la propia Mane ha compartido en varias ocasiones que le interesan los prospectos que tengan estabilidad emocional y financiera, pues sabe que merece estar con alguien que esté "a su nivel" en todos los sentidos.

Manelyk tiene una lista de requisitos para los hombres que quieran conquistarla|ESPECIAL

Quiénes son TODOS los Granjeros confirmados para La Granja VIP 2026

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras "Bicolor"

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis "Bebeshita"

Abigail Pak "La Coreañera"

Natalia Alcocer "La Vikinga"

Manelyk González

Todavía falta que se revelen a más Granjero y será en el estreno cuando se conozcan todos los nombres.

¿Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada? Fecha y horario exactos para ver el estreno

El gran estreno de La Granja VIP 2026 es el domingo 6 de septiembre, en punto de las 20:00 horas, a través de la señal de Azteca UNO. También estará disponible por la app y sitio web de Azteca UNO. Mientras que las cámaras de acceso total, se podrán sintonizar por Disney+.

Al igual que en la primera edición, la conducción de La Granja VIP Segunda Temporada estará liderada por Adal Ramones y Kristal Silva; la host digital será Malleza. Mientras que el equipo de los críticos está conformado por Flor Rubio, Ferka, Linet Puente Rey Grupero y Alfredo Adame, que tiene toda la experiencia como ganador.