Manelyk y sus lujosas fajas: ¿Cuánto cuesta comprar una para lucir igual a la influencer?

Manelyk González fue confirmada como la decimocuarta granjera en la segunda temporada de La Granja VIP. Aunque es famosa por su participación en Acapulco Shore y otros realities, la influencer también es empresaria y cuenta con una línea de fajas.

De acuerdo con el portal web By Manelyk, sus productos están inspirados en las mujeres colombianas que utilizan fajas y cinturillas para resaltar su figura.

Según el sitio de internet, ofrece distintos modelos adaptados a varias necesidades, como la recuperación posparto, la asistencia postquirúrgica y el uso diario para realizar ejercicio y actividades cotidianas. La intención, asegura la influencer en el portal, es no solo mejorar la figura sino ofrecer soporte y salud.

¿Cuánto cuesta una faja en la página de Manelyk González?

En el portal de By Manelyk puede encontrarse una amplia variedad de cinturillas y fajas. Los precios inician en 1299 para un panty levanta glúteos.

El producto más caro en la categoría es una faja Luxury ultramoldeladora que se vende por 2799 pesos.

Cabe decir que en el portal la influencer también promociona otros artículos de cuidado personal y fitness.

Quién es Manelyk González, participante en la segunda temporada de La Granja VIP

Más allá de su faceta como empresaria, Manelyk González destaca como influencer con más de 15 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Sin embargo, también es actriz e incluso incursionó en la industria musical.

Es conocida como La reina de los reality shows y recordada principalmente por su participación en Acapulco Shore.

¿Cuándo inicia la segunda temporada de La Granja VIP?

Manelyk González, y los otros o 19 famosos que formarán parte de la segunda temporada de La Granja VIP están listos para renunciar a las comodidades y enfrentar todo tipo de desafíos en el reality show que inicia este domingo 6 de septiembre.

El programa conducido por Adal Ramones y Kristal Silva arrancará en punto de las 20 horas y promete convertirse en uno de los más seguidos y polémicos de la televisión mexicana. Todos los detalles pueden seguirse a través de Azteca UNO y Disney +.

