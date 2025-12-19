¡Manola Díez SE ENOJA con Lis Vega! Así le RECLAMÓ en la cena de reencuentro de La Granja VIP. “Merezco respeto”

Durante la cena de reencuentro que se llevó a cabo este 18 de diciembre, Manola Díez estaba a punto de revelar quiénes eran sus granjeros favoritos para la final pero un comentario de Lis Vega la molestó. Aunque hubo un momento tenso, finalmente Manola pudo expresar su cariño y admiración hacia Alfredo Adame y Eleazar Gómez.