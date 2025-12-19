¡Manola Díez SE ENOJA con Lis Vega! Así le RECLAMÓ en la cena de reencuentro de La Granja VIP. “Merezco respeto”
Lis Vega hizo un comentario de broma justo en el momento que Manola Díez iba a comenzar su discurso, y esto la hizo enojar en plena cena de reencuentro.
Durante la cena de reencuentro que se llevó a cabo este 18 de diciembre, Manola Díez estaba a punto de revelar quiénes eran sus granjeros favoritos para la final pero un comentario de Lis Vega la molestó. Aunque hubo un momento tenso, finalmente Manola pudo expresar su cariño y admiración hacia Alfredo Adame y Eleazar Gómez.