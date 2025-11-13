Manola explota contra Teo en La Granja VIP y lanza severa advertencia tras la asamblea de nominación

Siguen las confrontaciones en La Granja VIP rumbo a la quinta gala de eliminación. Y es que tras la tensa asamblea que se vivió el pasado 12 de noviembre, surgió una nueva e inesperada rivalidad: la de Manola Díez con César Doroteo, con el que a pesar de que llevaba un trato cordial, terminó sacándola de sus casillas.

Así lo hizo saber durante una de las dinámicas en el granero, done se acercó con Eleazar Gómez para contarle lo molesta que se sentía al sentir que su compañero se estaba burlando de ella. Y es que según contó, Teo ha tenido una actitud pesada con ella y aun así se atrevió a preguntarle por qué estaba enojada, lo que la hizo sentir todavía más molesta.

"Ya que le baje. Se siente muy ching** porque lo están apoyando los otros. Que se calme, piensa que porque soy mujer me voy a hacer chiquita, pero no", señaló la polémica granjera.

La inesperada advertencia de Manola Díez tras su pleito con Teo en La Granja VIP

Aunque Alfredo Adame trató de tranquilizarla y la instó a que no dijera cosas que la podían perjudicar, Manola siguió arremetiendo en contra el youtuber y señaló que en algún punto tendrían que arreglar las cosas. Por lo que sentenció que cuando llegue este momento le va a exigir que le diga las cosas de frente.

Ante estas advertencias, Eleazar y "Freddy", sus nuevos aliados para seguir avanzando, le pidieron que se tranquilizara. E incluso, el autoproclamado "eterno nominado" le aseguró que hará todo para protegerla y le propuso platicar con Teo para que las cosas no sigan empeorándose.

"Si te vuelve a hablar así le voy a decir que se calme. Por eso ahora más que nunca tenemos que estar como muro", dijo Eleazar, que justamente en la mañana expresó su molestia por la estrategia que muchos siguieron en La Granja VIP al nominar en mayoría a Manola a sabiendas de que esto podría afectarla emocionalmente.