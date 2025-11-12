“Me compré un pleito de a gratis": Alberto del Río cree que Manola le tendió una trampa en La Granja VIP

Las rivalidades ya son imposibles de ocultar en esta quinta semana de La Granja VIP, en especial cuando han trascendido a polémicas peleas, como la que tuvo Alberto del Río con Alfredo Adame. Sin embargo, ahora que ha podido pensar las cosas con calma, le surgió la inquietud de si este episodio fue un plan de Manola Díez para desestabilizarlo.

Esta fue una de las inquietudes que le surgieron a "El Patrón" tras darse cuenta de que se está gestando una nueva alianza entre los granjeros, pues ahora ya no está seguro de si estuvo en lo correcto cuando confrontó a "Freddy". Y es que según compartió con Teo y Kike Mayagoitia, no entiende por qué Manola está tan cerca de Adame si a él le dijo que le tenía miedo.

"No mam*s yo me compré un pleito de a gratis, que ni era mío. Caí redondito. Ahorita me preguntaba en el baño: '¿será que caí en el plan que traían?'", dijo preocupado.

¿Por qué se pelearon Alfredo Adame y Alberto del Río en La Granja VIP?

Cabe recordar que el pleito entre "El Patrón" y Alfredo Adame surgió a raíz de una discusión mientras hacían las tareas correspondientes al gallinero. Ahí, Manola se molestó por la actitud que tomó su compañero cuando se les cayó un bote con alimento para las gallinas.

Y el primero en defenderla fue Alberto del Río, quien confrontó al "Golden Boy" pidiéndole que se tranquilizara, para después escalar a comentarios de burla que aumentaron la tensión. En un principio, se pensó que todo quedaría ahí, pero dos de los participantes más controvertidos de La Granja VIP volvieron a discutir, esta vez abordando cosas del exterior.

Finalmente, hicieron las paces en el viernes de traición, cuando ambos hablaron de lo sucedido y acordaron mantener un trato respetuoso. No así, volvieron a tener un desacuerdo cuando "El Patrón" aseguró que Alfredo Adame se había disculpado con él, lo que éste negó, recriminándole que en ningún momento se le acercó para pedir perdón y le exigió que dejara de decir mentiras.