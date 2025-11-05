¿Fabiola Campomanes es la protegida de Sergio Mayer Mori? Teo y Kike analizan la estrategia del Capataz

Horas antes del Martes de Duelo en La Granja VIP, Teo y Kike compartieron una conversación que dejó entrever los movimientos estratégicos del actual Capataz, Sergio Mayer Mori. Los granjeros ya comienzan a leer entre líneas y cuestionan si Fabiola Campomanes se ha convertido en su granjera intocable.

¿A quién elegirá Sergio Mayer Mori para el duelo?

Después del entrenamiento de Kike y Teo, con el primero como el entrenador, ambos se enfrascaron en una charla mientras se recuperaban, así la plática viró hacia el inminente reto semanal. La gran duda era quién será elegido por Sergio para competir por el segundo lugar en la placa de nominación. Aunque Teo se siente una opción probable, ambos coincidieron en que el Capataz podría evitar repetir a los mismos participantes en juegos recientes, lo que deja la puerta abierta a otras combinaciones.

Al analizar posibles escenarios, coincidieron en que Fabiola está prácticamente descartada. No solo porque ha presentado molestias físicas, también por la cercanía evidente que tiene con Mayer Mori. Teo recordó un comentario que escuchó la noche anterior, cuando el Capataz le dijo a Fabiola que varias personas la cuidarían hasta el final . Para los granjeros, esa frase fue más que una muestra de apoyo, pues sonó a pacto de protección.

¿Fabiola Campomanes está en zona segura dentro de La Granja VIP?

Los granjeros fueron claros al expresar que Fabiola no sería expuesta a un duelo físico, menos si su rival pudiera ser La Bea, quien sería una opción por los roces que tuvieron la semana pasada. Además, la comediante ha demostrado ser una contrincante difícil de vencer que ya le ganó un juego a tres de los más fuertes en La Granja VIP. Por lo que es alguien con quien el Capataz no arriesgaría a su tía, como considera a Fabiola.

La posibilidad de que exista una estrategia de blindaje genera incomodidad, ya que los vínculos personales empiezan a pesar más que el rendimiento o la rotación justa entre los participantes. Lo dicho por Sergio frente a todos dejó huella y elevó la sospecha sobre sus prioridades en la toma de decisiones.

Todo apunta a que el duelo de esta semana traerá un nuevo punto de tensión en la dinámica del reality. Y si la protección hacia Fabiola es real, varios ya comienzan a tomar nota.

No te pierdas La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. La experiencia completa está disponible 24/7 en Disney+.