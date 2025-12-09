Desde las lágrimas hasta una cabeza rapada: Estos son los mejores momentos de César Doroteo dentro La Granja VIP

El irreverente creador de contenido Cesar Doroteo “Teo” se volvió popular gracias al canal Pepe y Teo, sin embargo, su papel dentro de La Granja VIP ha provocado que sea el protagonista de diversos episodios que han llamado la atención del público y los cuales han provocado que sea amado. Aquí algunos de los más destacados:

Hablar de Teo es hablar de alegría y una personalidad única, e igual de única fue su entrada icónica y con estilo al reality, ya que fue bastante llamativa y llena de alegría.

Entrada triunfal

Muy al estilo vaquero, Teo llegó montado en un tractor, marcando desde el primer momento que no pasaría desapercibido. Al presentarse dijo una frase con humor y confianza que se volvió viral en redes: “César Doroteo es mi siguiente nivel, mi ser supremo, y no sé si La Granja esté preparada para esta potra”, tras su presentación los panelistas destacaron su humor ácido, pero que tendría un papel importante.

Primer nominado

Cómo olvidar que el influencer fue el primer nominado: En la primera dinámica de alianzas en la famosa “Cadena de Salvación” terminó siendo el primer nominado de La Granja VIP, tras no ser salvado por sus compañeros.

Promesa de salvación

Tras las dudas de saber si iba a continuar en el programa, el creador de contenido propuso que en caso de ser salvado montaría el caballo y lo metería a la casa, aunque él mismo reconoció lo absurdo de la idea. La Bea, por su parte, intentó animarlo al pedirle que no pensara en salir eliminado.

Otras de las promesas de Teo que llamaron la atención fue cuando prometió raparse si se quedaba una semana más y tras ver la respuesta del público decidió decirle adiós a su larga cabellera, asimismo, indicó que tenía dos años sin tocar las tijeras.

Duelo del Capataz y reivindicación

Teo fue seleccionado para un “Duelo del Capataz” contra otra participante, Lis Vega, y ganó. Tras la victoria, lanzó un mensaje dirigido a todos: que, a su parecer, aún no captaban que él era un contendiente real en el show.

Altar día de muertos

Uno de los instantes más conmovedores de la temporada fue cuando los granjeros montaron el altar de muertos previo al Día de Muertos, al ver la foto de su madre quien falleció en 2017, Teo no pudo contener las lágrimas al igual que su compañera Lola Cortes. Ese momento de vulnerabilidad y nostalgia se viralizó, y la audiencia destacó la sinceridad.