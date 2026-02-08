La tendencia en decoración de cocina que elimina los colores vivos y es muy barata de hacer

Para quienes están en busca de renovar la decoración de cocina , es un gran momento, puesto que en el segundo mes del 2026 se ha dado a conocer la tendencia que va a dominar, que se destaca por eliminar los colores vivos y por ser una alternativa barata.

Si deseas renovar el aspecto de esa habitación, entonces quédate, porque te vamos a explicar en qué consiste y cómo puedes aplicarlo para obtener un ambiente más hogareño. No te pierdas los detalles.

¿Cuáles son las tendencias en la decoración de la cocina?

En la decoración de cocina, principalmente se destaca por eliminar los colores vivos, pero aportando un estilo cálido y hogareño, que nos ayudará a obtener un efecto visual de más espacio y orden.

En primer lugar, se les da la bienvenida a colores como el verde oliva, piedra, beige, arcilla y tonalidades tierra, debido a que son tonos que envejecen bien y que visualmente no logran sobresaturarlo. Ya sea que lo incluyas en los colores de las paredes, en utensilios o en elementos decorativos.

Dentro de la tendencia, se destaca que nos despedimos de los azulejos para recibir paredes que fluyen, que se destacan por no tener cortes visuales, siendo una gran oportunidad para darle un gran cambio a tu cocina. Aplicando materiales como microcemento, piedras, porcelanato, maderas o mármol.

¿Qué poner en una cocina que no sean azulejos?

Considerando lo anterior, te habrás dado cuenta de que los azulejos cada vez van a pasar de moda, siendo algo anticuado. Aun así, es importante colocar un material adecuado, ya que es una habitación donde se pueden generar salpicaduras con facilidad y hay una mayor proliferación de plagas.

Para mantener la tendencia de eliminar los colores vivos en la decoración de cocina al emplear las paredes continuas, se recomienda emplear las siguientes alternativas de materiales:

Paneles de vidrio

Madera tratada para evitar la humedad

Pintura resistente a la humedad

Piedra natural o artificial

Laminados

Microcemento

Siendo materiales ideales para que la cocina se vea elegante, no olvides que para lograr esos efectos es importante que mantengamos el espacio ordenado y limpio, evitando la proliferación de bichos.