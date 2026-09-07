"¿Michael Jackson?” Kenny compara a este granjero con el cantante en La Granja VIP Segunda Temporada

Durante una velada en la sala de La Granja VIP Segunda Temporada, los habitantes armaron un palomazo con instrumentos improvisados. Animado por la música, Kevyn Contreras “El Bicolor” sorprendió a todos sacando sus mejores pasos de baile. Al verlo ejecutar la icónica caminata lunar, Kenny Avilés soltó entre risas: "¿Michael Jackson?”, desatando las risas del grupo.

