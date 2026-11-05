Kunno CONSUELA a Mono tras su sanción por el trato a Tlacoyo en La Granja VIP: “El perro te quiere”

Kunno se acercó a Mario “Mono” Osuna para darle palabras de apoyo después de la sanción que recibió por su trato a Tlacoyo en La Granja VIP. Durante la conversación, el creador de contenido le pidió tranquilidad y recordó la convivencia que ha observado entre su compañero y el perro.

La charla ocurrió después de que el exfutbolista fuera enviado a la tabla de nominados por su accionar con el animal. Al hablar con él, Kunno hizo referencia al castigo que comunicó el conductor Adal Ramones y a las disculpas que Osuna ya había ofrecido por lo sucedido al público de La Granja Vip.

“Tú tranquilo, no pasa nada. Para eso ya se te dio tu castigo”, le dijo. En su intervención también planteó que la manera en que Mono se dirige a sus compañeros puede ser entendida de forma distinta por quienes siguen las transmisiones.

¿Qué le dijo Kunno a Mono sobre Tlacoyo en La Granja VIP?

Kunno continuó su mensaje al mencionar que, de acuerdo con lo que se había explicado, Tlacoyo busca la compañía del exfutbolista. “Ya pediste perdón, ya explicaron ellos que el perro te sigue y te quiere”, expresó mientras intentaba tranquilizarlo.

Kunno y Manelyk PLANEAN su estrategia para La Asamblea en La Granja VIP: “¿Cómo subimos a Niurka a la tabla?”

El granjero también recurrió a lo que él mismo ha presenciado durante la convivencia. Señaló que Mono suele estar acompañado por Tlacoyo y mencionó el entrenamiento del perro: “Tú siempre lo traes. Tú lo has entrenado”.

Por su parte, Osuna compartió una interpretación de lo ocurrido. “Yo entiendo que se está haciendo algo para meterme por alguna razón”.

Manelyk González intervino para ofrecer otra explicación. La participante relacionó lo sucedido con la transmisión continua y con la posibilidad de que los granjeros no adviertan cómo se perciben sus acciones desde fuera.

“No, es porque eso del 24, la gente ve todo y fue como fuerte. Nosotros no nos damos cuenta de cómo se ve”, respondió.

