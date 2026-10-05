Misteriosos espantapájaros llegaron a La Granja VIP y afectaron a estos Granjeros que irán con desventaja a la Asamblea

En La Granja VIP las sorpresas no paran. Este domingo de Eliminación unos misteriosos espantapájaros llegaron para sorprender a algunos Granjeros. Aunque inyectaron de energía y amor a los participantes, también implicaron una importante desventaja.

Kunno, Mónica Escobedo, Kevyn Bicolor y Pimpinela Escarlata recibieron la visita de unos espantapájaros que resultaron ser sus seres queridos a los que pudieron abrazar. Pero a cambio fueron advertidos que el próximo miércoles de Asamblea llegarán con dos puntos en su contra, lo que aumenta las posibilidades de ir a la tabla de nominación.

Aunque a todos se les dio la opción de rechazar la oferta, ninguno pudo resistirse a abrazar a sus familiares, pero se le advirtió que no podían hablar de lo sucedido con nadie.

Kunno recibe la visita de su mamá

Kunno recibió la visita de su mamá Susana quien abrazó al influencer y le dijo, “estás bien flaco, que te den de comer”. Kunno le preguntó si se sentía orgullosa de él y afirmó que es lo único que le importa, su mamá le aseguró que, pase lo que pase y haga lo que haga, siempre va a estar orgullosa de él y le dejó un lindo mensaje: “eres una estrella, sigue brillando, qué te da miedo, estás con gente muy buena, están haciendo un trabajo excelente, pero tú mejor que nadie”.

Mónica Escobedo abrazó a su mamá

Mónica Escobedo también recibió la visita de su mamá Rosy. La comediante dijo que valían la pena los dos puntos en contra: “mi mamá es mi mejor ejemplo, es la mujer más fregona que conozco”. Por su parte su madre dijo: “estoy muy emocionada, Moni es una niña muy generosa, de un corazón que entrega mucho, es muy honesta, es muy ella, es fiel a sí misma, es una guerrera, ella se ha hecho solita”.

Kevyn Bicolor se reencontró con sus hijos

Uno de los encuentros más emotivos fue el de Kevyn Bicolor con tres de sus hijos a los que les dijo, “vengan y abrazarme bien fuerte, no me suelten”. El comediante le pidió a su pequeño que bailara y luego cantó con una de sus hijas. Su niño le dijo que regresara a casa, pero el regiomontano les pidió que sean fuertes y se porten bien.

Pimpinela Escarlata recibió a su hermano menor

Pimpinela Escarlata pudo abrazar a su hermano menor Gonzalo quien lloró y le dijo al luchador que lo está haciendo muy bien, “yo soy su fan número uno, es el orgullo de la familia, mi madre ahorita está contenta de que mi hermano esté aquí”. Pimpi le expresó que los extraña a todos, pero que está bien.